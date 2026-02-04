Entra nel vivo una delle procedure più rilevanti degli ultimi anni per il Comune di Vieste. Con una recente determinazione dirigenziale è stata infatti nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte relative alla gara per la gestione dei parcometri e dei servizi di sosta a pagamento, un appalto dal valore complessivo superiore a 1,1 milioni di euro.

Un passaggio formale ma decisivo, che segna l’avanzamento concreto della procedura di gara e apre la fase più delicata: l’analisi tecnica ed economica delle proposte presentate dagli operatori interessati. La commissione sarà chiamata a esaminare ogni aspetto dell’offerta, dalla qualità del servizio alle soluzioni tecnologiche, fino alla sostenibilità economica del progetto.

Il servizio di sosta a pagamento rappresenta un asset strategico per una città turistica come Vieste, soprattutto nei mesi di alta stagione, quando la pressione su traffico e parcheggi raggiunge livelli critici. La gestione dei parcometri non è solo una questione di entrate per l’ente, ma incide direttamente sull’organizzazione della mobilità urbana, sulla vivibilità del centro cittadino e sull’esperienza di residenti e visitatori.

La gara mira ad affidare un servizio moderno ed efficiente, capace di integrare sistemi di pagamento elettronico, controllo automatizzato e assistenza all’utenza, in linea con le più recenti evoluzioni tecnologiche del settore. L’obiettivo dichiarato è migliorare la fruizione degli spazi di sosta, garantendo al tempo stesso un equilibrio tra esigenze turistiche e diritti dei residenti.

La commissione giudicatrice, composta da figure con competenze tecniche e amministrative specifiche, opererà nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, assicurando imparzialità, trasparenza e correttezza nell’attribuzione dei punteggi. Un aspetto particolarmente rilevante, considerato il valore economico dell’appalto e l’impatto che il servizio avrà sulla città.

Dal punto di vista finanziario, l’importo complessivo della gara testimonia l’importanza strategica del servizio per le casse comunali. Le entrate derivanti dalla sosta a pagamento costituiscono infatti una voce significativa del bilancio e possono essere reinvestite in manutenzione urbana, viabilità e servizi pubblici.

L’atto di nomina della commissione segue l’approvazione degli atti di gara e rappresenta uno degli ultimi passaggi prima dell’aggiudicazione. Una fase che sarà osservata con attenzione anche dagli operatori economici del settore, consapevoli del peso che un affidamento pluriennale in una località come Vieste può avere sul piano industriale.

Nei prossimi mesi, una volta completata la valutazione delle offerte e individuato il soggetto aggiudicatario, il Comune potrà procedere con l’affidamento del servizio, aprendo una nuova fase nella gestione della sosta cittadina. Un passaggio chiave per una città che, soprattutto d’estate, si trasforma in uno dei principali poli turistici della Puglia.