Ibernazione in America per risvegliarsi fra 300 anni

Un po’ come in Futurama –la serie TV a cartoni animati creata da Matt Groening-, ma reale.L’sembrerebbe aver preso piede da un po’ di tempo, e ora anche alcuni italiani hanno effettuato la loro scelta:

E’ il caso, come si legge sul Corriere, di Vitto Claut, avvocato friulano, uno dei primi italiani ad aver scelto l’auto-congelamento. Daniele Chirico, sua moglie Rita e sua figlia Ilenia, invece, rappresentano la prima famiglia che si farà ibernare negli istituti americani.

Negli Stati Uniti è una pratica già avviata da due aziende che hanno deciso di occuparsi del congelamento e conservazione di corpi in silos di alluminio colmi di azoto liquido. La società Alcor, in Arizona, è una delle più importanti società che si occupa dell’ibernazione. Attualmente si contano un centinaio di persone già criogenizzate e depositate nelle strutture specializzate.

Si tratta di un processo veloce e allo stesso tempo complesso, al fine di evitare la decomposizione del corpo: entro due minuti dalla morte clinica, la testa viene portata a -96 gradi e successivamente il sangue viene sostituito con un compost liquido criogenico e il corpo viene inserito a testa in già nel silos.

E’ un po’ il sogno di una vita eterna. Un sogno che costa un contratto di 150mila euro, con la speranza che fra 300 anni si sarà trovata una soluzione per allungare la vita. Svegliarsi, sapere si avere una vita ancora lunghissima, con un mondo nuovo e, chissà, forse migliore. “Per me la vita è qualcos’altro di più che un viaggio dalla sala parto all’obitorio – dice Chirico – La soluzione al problema della morte esiste e come. Ho aspettato tutta la vita per morire e allora… perché non dovrei aspettare tutta la morte per poter rivivere?”.

L’idea degli “italiani ibernati” è quello di aprire un centro di criogenizzazione in Italia. Al momento si accontenterebbero anche solo di un’ambulanza attrezzata in grado di preparare il corpo al processo di congelamento.

L’Italia, attualmente, non prevede alcuna regolamentazione sul tema. Ma il Ministero della Salute, non ha posto alcun divieto sulla scelta di ricorrere a tale tecnica.

Il fenomeno è in espansione e gli scienziati sono convinti che nel futuro le richieste continueranno ad aumentare.

Anche in Russia, infatti, è stata aperta una società simile a quelle presenti in America, e la lista d’attesa per il congelamento diventa sempre più lunga.