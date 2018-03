Libia: liberati gli altri due italiani rapiti

Di:

(ANSA) Sono liberi Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, i due tecnici della Bonatti rapiti con Fausto Piano e Salvatore Failla uccisi ieri a Sabrata. I due tecnici sarebbero in mano alla polizia locale e presto saranno trasferiti ‘zona sicura’ e presi in consegna da agenti italiani che li riporteranno in patria. La liberazione è uno sviluppo dei tragici fatti dell’altro ieri che hanno portato all’uccisione degli altri due sequestrati. (ANSA)

(ansa) Inevitabile che alla gioia per la liberazione di Pollicardo e Calcagno faccia da contraltare il dolore per la morte degli altri due colleghi, Salvatore Failla e Fausto Piano. “Dopo tante reticenze, segreti e misteri – si domanda l’avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, legale dei familiari di Failla – voglamo sapere come è stato possibile che appena 24 ore dopo la morte di Salvatore e Fausto siano stati liberati gli altri due connazionali? (ansa)