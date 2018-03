http://www.baritoday.it - immagine d'archivio

(ANSA) – BARI, 4 MAR – Il boss del quartiere Japigia di Bari, Savinuccio Parisi, è stato condannato dalla Corte di appello di Bari a 4 anni e 8 mesi di reclusione per estorsione. La sentenza è stata emessa nel processo di appello bis celebrato dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 2 anni e 2 mesi perché i giudici avevano ritenuto che non fosse una estorsione ma violenza privata. I fatti contestati si riferiscono al marzo 2009. ‘Savinuccio’ condannato a 4 anni 8 mesi ultima modifica: da

