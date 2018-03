Calcio a 5, Futsal Capurso – Manfredonia 1-4

Di:

Manfredonia, 04 marzo 2018. Nulla da fare per la Futsal Capurso, che perde tra le mura amiche, il confronto di giornata contro il Manfredonia.

Quattro a uno, il punteggio di una partita in cui il Manfredonia concede poco ai padroni di casa e vince con merito, spinti dalla “verve” giornaliera di Claudio Barbosa.

Di Ciaula, Colaianni, Zerbini, Mazzilli e Biacino rappresentano il quintetto di Squillace.

Angiulli, Boutabouzi, Abraham, Rodrigo Sperendio e Ferreyra la risposta di mister Grassi.

Cundo’ – Cozza con Ricco cronometrista la terna arbitrale.

Ottimo l’impatto sul match degl’ospiti che controllano la gara. Match che però si sblocca solo all’ottavo con l’ingresso di Barbosa che trova il piattone giusto per l’uno a zero.

Zerbini, risponde, con un palo esterno. Pavone prova ad emularlo ma Angiulli c’è così come Di Ciaula è bravo su La Torre.

Di Ciaula che però, è sfortunato sulla conclusione di Abraham che, sporcata da Zerbini, si impenna trasformandosi in un traiettoria strana che vale il 2 a 0.

Il Capurso non ci sta e Biacino con un fendente preciso accorcia. A dieci secondi dal duplice fischio, la doccia fredda, con il 3 a 1 di Barbosa che manda le squadre al riposo.

I bulldog entrano bene con Zerbini e Colaianni che impensieriscono Angiulli, ma al primo errore ripartenza di Barbosa li punisce con il 4 a 1. La partita scivola via inesoralbilmente ravvivandosi solo nel finale. Esordio per Ventrella nel finale, e una leggerezza di Gesualdi(doppio giallo), dà la superiorità numerica ai bulldog, che però non la sfruttano e così il Manfredonia porta a casa tre punti fondamentali per sperare ancora nei play off.

Giuseppe Lonero