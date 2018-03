Calcio. Altra sconfitta per il Manfredonia

Di:

Manfredonia, 04 marzo 2018. Partita ricca di emozioni, allo Stadio Fittipaldi, tra Francavilla e Manfredonia.

Cronaca: 3 reti realizzate da Volpicelli (Francavilla,) al 22°, 39° pt e 6° st. Doppietta di Masini al 35° e 42° st. Per il Manfredonia goal di La Porta al 42° pt e al 37° st di Vatiero.

In classifica situazione sempre più disperata per i sipontini: ancora 12 i punti in graduatoria, 16 le sconfitte, 2 le vittorie, 8 i pareggi. 7 i punti di distacco dalla Frattese. In testa il Potenza continua la corsa solitaria, segue la Cavese.

Formazioni:

Francavilla: Falcone, Ragone, Potrone, Morles, Pagano, Digiorgio, Volpicelli, Gassama, Acosta, Marino, Cassata.

All.: Lazic Ranko

A Disposizione: Alvigini, Aggiorno, Marziale, Scoppetta, Pierro, Ruffolo, Masini, Del Prete, De Marco.

Manfredonia: Grasso, Orlando, Granatiero, Rubino, Martino, Romito, Stoppiello, Abbate, Genchi, La Porta, Tristano.

All.: D’Errico Valerio

A Disposizione: Simone, Vatiero, Rinaldi, Diomande, Kebbeh, Gallo, Sciannandrone, Russo, De Giosa. D’Errico.

Arbitro: Bindella Andrea (Sezione Di Pesaro)

1° Assistente: Cipolletta Paolo (Sezione Di Avellino)

2° Assistente: Castiglione Carmine (Sezione Di Frattamaggiore)

Risultati altre gare

San Severo-Turris 0-1

Francavilla-Manfredonia 5-2

Pomigliano-Potenza 0-1

Frattese-Sporting Fulgor 2-2

Az Picerno-Cavese 3-2

Nardò-Taranto 1-1

Sarnese-Team Altamura 1-2

Gravina-Città Di Gragnano 0-0

Audace Cerignola-Aversa Normanna 2-1

Classifica

Potenza 65

Cavese 57

Audace Cerignola 53

Team Altamura 50

Taranto 50

Gravina 44

Az Picerno 43

Nardò 40

Pomigliano 28

Città Di Gragnano 28

Sarnese 27 (-2 pen.)

Turris 27 (-4 pen.)

Francavilla 26

San Severo 25

Aversa Normanna 23

Frattese 19

Manfredonia 12 (-2 pen.)

Sporting Fulgor 12

Prossimo Turno, 27° Giornata, 18/03/2018

Manfredonia-San Severo

Team Altamura-Audace Cerignola

Città Di Gragnano-Az Picerno

Turris-Pomigliano

Cavese-Francavilla

Aversa Normanna-Frattese

Taranto-Gravina

Sporting Fulgor-Nardò

Potenza-Sarnese

A cura di Sipontina Prencipe

Redazione StatoQuotidiano.it