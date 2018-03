Elezioni. Affluenza ore 12: 21.04% a Manfredonia

Di:

(ANSA) – ROMA, 3 MAR – Si sono insediati oggi (ieri per chi legge,ndr) pomeriggio gli uffici elettorali di sezione, i seggi. Sono costituiti dai rispettivi presidenti, nominati dal presidente della Corte d’appello competente per territorio, che ne chiamano a far parte 4 scrutatori ed un segretario. Per questo turno elettorale, le sezioni sono in totale 61.552, le urne circa 137.616 mila (due urne per sezione, più una dove si svolgono le elezioni regionali). I componenti di seggio sono 369.312. Gli elettori sono, per la Camera, 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine, per il Senato 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine, che eleggeranno 618 deputati e 309 senatori.

ELEZIONI

Roma. Domenica 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato.

I risultati saranno consultabili nei siti www.interno.gov.it e http://elezioni.interno.it.

COME SI VOTA

Per l’elezione della Camera possono votare i cittadini che alla data di domenica 4 marzo hanno compiuto diciotto anni; per l’elezione del Senato possono votare i cittadini che alla data di domenica 4 marzo hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Per l’elezione della Camera dei deputati la scheda è rosa. Per l’elezione del Senato della Repubblica la scheda è gialla.

Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, “tagliando antifrode”, dotato di un codice progressivo alfanumerico, che sarà annotato al momento dell’identificazione dell’elettore. Espresso il voto l’elettore consegna la scheda al presidente del seggio. E’ il presidente che stacca il “tagliando antifrode” e, solo dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda, la inserisce nell’urna.

Ciascuna scheda – in un rettangolo – ha il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nel rettangolo o nei rettangoli sottostanti, sono riportati il simbolo della lista o delle liste, collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati (da un minimo di 2 a un massimo di 4) nel collegio plurinominale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

L’elettore potrà votare apponendo un segno sulla lista prescelta e il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato; oppure potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista.

Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate; non è possibile il voto disgiunto, cioè votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale.

E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.

Elezioni politiche 2018. Fac-simile delle schede elettorali

Elezioni politiche 2018. La scheda non va inserita nell’urna

Elezioni politiche 2018. Come si vota

Elezioni politiche 2018. Risposte alle domande più frequenti

fonte Comune di Manfredonia