Foggia, 04 marzo 2018. ”I risultati in Puglia saranno ancora più alti rispetto a quanto diffuso dai primi Exit poll della Rai e di Mediaset. Sono frutto di un lavoro di cinque lavoro, di un’attività continua nel territorio. Della piazza, dell’attivismo continuo. Se l’altra politica fa schifo, è la somma alla fine che fa il totale”. Lo dice a StatoQuotidiano la consigliera regionale Rosa Barone del Movimento Cinque Stelle. Su Foggia, nel 2013, quando non erano presenti candidati della Capitanata, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto circa il 28% alle politiche. E oltre il 30% alle Europee del 2014. Per quanto riguarda il Pd, alle politiche del 2013, ha ottenuto un 19% alla Camera e al 21% al Senato. Il tonfo per i Democratici dunque è rispetto alle Europee, dove il Pd ottenne circa un 30%. Relativamente all’affluenza, per StatoQuotidiano è intervenuto Fernando Caposiena (dirigente di Forza Italia di San Severo), per il quale “Non c’è stato un calo dell’affluenza rispetto alle politiche del 2013. O si è svegliato il popolo del centrodestra, diversamente c’è un forte voto di protesta, relativamente ai risultati che dovrebbe ottenere il M5S”. La lega: alle regionali del 2014 ottenne il 7%. Ora invece, per le politiche 2018, il risultato a due cifre dovrebbe essere conseguito agevolmente. Alle politiche del 2013, SeL ottenne oltre il 5%. LeU dovrebbe essere leggermente al di sotto, in base ai primi exit poll. Redazione StatoQuotidiano.it Exit poll, Barone “Frutto di un lavoro che dura da 5 anni” ultima modifica: da

