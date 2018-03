Exit poll: M5S primo partito, centrodestra avanti e Pd in calo (LIVE)

PH ENZO MAIZZI - VOTAZIONI A FOGGIA (04.03.2017)

(ANSA) Movimento cinque stelle primo partito, centrodestra avanti e Pd in calo. E’ quanto emerge dai primi exit poll diffusi da Opinio per la Rai. LIVE – DIRETTA – SCRUTINI Questi i primi dati.

Nel centrodestra Forza Italia 12,5-15,5%; Lega: 12,5-15,5%; FdI 3,5-5,5%; Noi per l’Italia 1-3%. Totale 33-36%.

Nel centrosinistra Pd: 20-23%; +Europa 2-4%; Insieme 0-2%; Civica Popolare 0-2%. Centrosinistra: 25,5-28,5%

Movimentro cinque stelle: 29,5-32,5%.

LeU: 3-5%. Secondo la prima proiezione realizzata da SWG per La7 al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 33,1%. Il Pd è al 18,7%, Lega al 17,3%, Fi al 14,1%, Fratelli d’Italia al 4,2%, Leu al 3,3%, +Europa al 2,6%, Noi con l’Italia al 1,0%, Insieme 0,8%, Civica Popolare 0,5%. Secondo l’intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al proporzionale per la Camera l’M5S è il primo partito al 29-33%. Il Pd è al 17,5-21,5%, FI al 12-16%, Lega al 12-16%, Leu al 3-5%, Fratelli d’Italia al 4-6%, Noi con l’Italia al 0,5-2,5%, +Europa al 2-4% e altri al 7-9%. (ANSA) “Chiaramente i primi dati dobbiamo prenderli con la giusta cautela ma se i risultati fossero confermati ci ritroveremmo di fronte ad un dato straordinario, anzi storico. C’è un elemento certo che emerge da questi dati, ovvero che il M5S sarà il pilastro della prossima legislatura“. Lo afferma Alfonso Bonafede, deputato uscente e candidato ministro alla Giustizia del M5S. LIVE – DIRETTA – SCRUTINI AFFLUENZA – 75% ITALIA DIRETTA LIVE ELEZIONI 2018 – SEGUI IN TEMPO REALE – ITALIA Regione PUGLIA – AFFLUENZA DATI LIVE Provincia di FOGGIA – ELEZIONI DIRETTA LIVE ELEZIONI

Roma. Domenica 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato.

