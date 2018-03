Francesco Granatiero: ancora un importante riconoscimento

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Manfredonia, 04 marzo 2018. L’importante rivista satirica ‘Buduar’ ancora una volta premia il talento del sipontino Francesco Granatiero , dedicando uno spazio sul 50simo numero ad una foto che lo ritrae mentre ammira una scultura in ceramica di Radaelli raffigurante Don Chisciotte, Ronzinante con il suo inseparabile amico d’avventura Sancho Panza. Si tratta di un numero celebrativo la cui copertina riporta l’illustrazione del disegnatore umoristico Mario Magnatti e che raffigura: Dino Aloi, Marco De Angelis e Alessandro Prevosto rispettivamente direttore responsabile, caporedattore e co-direttore di Buduar. La firma di Granatiero si ritrova per ben dieci volte in calce ad articoli presenti sulla rivista di cui quattro citati negli editoriali di Dino Aloi e Alessandro Prevosto, articoli accompagnati da vignette che ritraggono i personaggi più svariati; l’attenzione del caricaturista sipontino è spesso catturata da personalità della satira di origini pugliesi e che sono finiti nel dimenticatoio come Antonio Manganaro, Tommaso Bianco e Menotti Bianchi. Quindi nuovamente un notevole tassello per la vita professionale di Francesco Granatiero e per la sua capacità di saper guardare la realtà con occhi da caricaturista esperto e la cui bravura è ormai riconosciuta anche a livello nazionale. A cura di Libera Maria Ciociola immagini in allegato



