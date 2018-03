La Roma vince a Napoli e scavalca la Lazio

Di:

Dopo un filotto di 10 vittorie consecutive il Napoli frena bruscamente la propria corsa, venendo sconfitto in casa 4-2 dalla Roma. Per i giallorossi si tratta del bis del successo ottenuto nella scorsa stagione, allora come stasera con la doppietta di Dzeko, particolarmente ispirato quando scende in campo al San Paolo.

Il Napoli parte forte, costringe la Roma sulla difensiva e sblocca la gara già al 6′ con un piatto di Insigne su assist di Mario Rui. La Roma ha il merito di pareggiare dopo un solo minuto, con un tiro di Under che impatta su Mario Rui ingannando Reina. Il Napoli però non si scompone e torna subito a macinare il proprio gioco fatto di passaggi di prima, arrivando ad impegnare severamente Alisson con Insigne. In mezzo alle manovre partenopee sbuca però la testa di Dzeko a infilare il pallone del 2-1 per gli ospiti al 26′. Nel secondo tempo i padroni di casa ripartono all’attacco per rimontare, costringono più volte l’estremo giallorosso all’intervento decisivo, colpiscono un palo, ma al 73′ si devono arrendere nuovamente a una prodezza di Dzeko, strepitoso nel trovare il sinistro a giro sul secondo palo dal limite.

Al 79′, dopo l’ennesimo intervento di Alisson nella sfida personale con Insigne, la Roma trova ancora la via del gol, con Perotti a ribattere in porta da pochi passi. Nel finale, dopo che si era visto respingere da Florenzi sulla linea un suo tiro, anche Mertens scrive il proprio nome nel tabellino marcatori con una conclusione dal limite.

In classifica la formazione di Sarri resta con un punto di vantaggio sulla Juventus, ma i bianconeri devono recuperare, il prossimo 14 marzo, la gara contro l’Atalanta rinviata settimana scorsa per neve.

(Fonte lega serie a)