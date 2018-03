FONTE FOGGIATODAY.IT

Manfredonia, 04 marzo 2018. ESPLOSIONE stamani all’interno del ristorante del camping ‘La Bussola‘, sito sulla ex S.P. delle Saline 141 Km. 7, 100. I fatti sono avvenuti verso le ore 12. Da raccolta dati, il titolare della struttura avrebbe tentato stamani di accendere una stufa all’interno del locale. L’esplosione sarebbe stata determinata da una fuga di gas. “Il titolare dell’attività ha riportato ustioni in varie parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. Indagini in corso dei Carabinieri del locale Comando Compagnia. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, accende stufa: esplosione nel locale “La Bussola” ultima modifica: da

