ZEMAN A FOGGIA (PH ENZO MAIZZI)

Il Pescara ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. La società ha ringraziato Zeman e il suo staff “per la professionalità profusa in questi mesi. L’esonero di Zeman segue la sconfitta in casa contro il Cittadella. Questo un elenco di società calcistiche dalle quali Zeman è stato sollevato dal proprio incarico dall’inizio della sua carriera: Parma, Lazio, Fenerbahçe, Napoli,Salernitana, Lecce (Mancato rinnovo), Brescia, Lecce, Stella Rossa [rescissione consensuale], Roma, Cagliari, e ora Pescara. Zeman, ancora un esonero. Lo manda via anche il Pescara ultima modifica: da

