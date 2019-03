Carnevale Manfredonia, visite guidate al faro

Di:

Con l’obiettivo di garantire una maggiore fruibilità dei beni culturali della città, a un pubblico sempre più ampio, il *”Patto di Promozione per Manfredonia” *(composto da *Gal DaunOfantino, Agenzia del Turismo di Manfredonia, Pro Loco di Manfredonia, Club di Territorio di Manfredonia del Touring Club Italiano e Slow Food Condotta di Manfredonia*) invitano* abato 9 Marzo 2019 da partecipare alla visita guidata presso il faro di Manfredonia.*

La visita prevede il ritrovo dei partecipanti all’ingresso del faro presso il Molo di Levante alle *ore 10,00* per visitare la struttura.

La lanterna, con ottica rotante e portata di ventitré miglia marine, offre dalla sommità una speciale vista sul mare e sulla parte antica del borgo. Novanta gradini, distribuiti lungo una stretta scala a chiocciola, conducono fino al ristretto spazio che ospita il Faro. Un piccolo “museo” con un lampadario realizzato con un salvagente e modellini di velieri, testimonia la storia di questo faro e dei suoi occupanti. Gli ospiti saranno ricevuti dal personale dell’associazione Marinai d’Italia che forniranno le necessarie informazioni.

*L’ingresso è completamente gratuito. Per garantire un adeguato svolgimento delle visite, la prenotazione è obbligatoria entro il 7 marzo p.v. fornendo le proprie generalità al nr. tel. 0884/5819898 (dalle 9,00 alle 12,30) oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica prolocomf@libero.it <prolocomf@libero.it>. La visita guidata è a numero chiuso raggiunto il quale non sarà più possibile partecipare.*

*“Quando comunichiamo idee per riscoprire spazi cittadini e invertire il processo di avvicinamento alla cultura – evidenziano i componenti del Patto di Promozione per Manfredonia – consideriamo ogni tipo di iniziativa che permette di raggiungere questi obiettivi e di avvicinare nuovi pubblici o di migliorare la fruizione del nostro patrimonio culturale per chi già lo conosce. È questo il caso delle visite al faro che il nostro personale sta seguendo per accogliere i turisti presenti in città. Valorizzare significa anche rendere accessibile a tutti, per questo vogliamo riservare una attenzione particolare al concetto di inclusività nelle politiche di sviluppo del pubblico del Museo”.*