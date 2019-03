“Comparti in rosa”. Prevenzione cancro al seno: incontro l’8 marzo a Manfredonia

Di:

L’Associazione di Volontariato “Noi Manfredonia” in collaborazione con le associazioni ACLI Manfredonia 2000 e ANDOS comitato di Foggia,organizza il secondo evento informativo a carattere medico scientifico del programma di prevenzione per il cancro al seno denominato “Comparti in Rosa” progetto Anna e Pamela.

Il programma di prevenzione è volto a sensibilizzare le donne, verso la pratica virtuosa della prevenzione, pratica da condurre attraverso stili di vita appropriati,esecuzione di controlli medici diagnostici e conoscenza dei campanelli d’allarme che devono indirizzare repentinamente al controllo medico.In una seconda fase,si contribuirà,nella logica di collocazione tra il mercato e lo Stato e gli scopi altruistici propri dell’organizzazione di volontariato,ad un incentivazione,in fase di definizione, per i controlli medico diagnostici predittivi,agevolando prioritariamente la popolazione residente presso i nuovi comparti CA di Manfredonia, comprensorio urbano in sofferenza da lunga data per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione e quindi per l’assenza di pubblici servizi.Residenti dei comparti CA ,in una città già nota per i rischi ambientali, in una provincia ed una Regione che,certamente,non eccellono nella pratica della prevenzione e dello screening.Si è scelta,per questo secondo evento informativo,la data dell’ 8 marzo, festa delle donne.Sulle donne infatti,ragione dell’avvio del programma di prevenzione,proprio per le caratteristiche ontologiche della categoria,generose,altruiste ed attente alla cura dei figli e della famiglia,anteponendo talvolta i bisogni della famiglia ai propri,in tempi di vita frenetica e con la carenza di organizzazione della prevenzione,si potrebbero facilmente ripercuotere gli effetti di queste lacune.

L’evento di informazione,gratuito ed aperto a tutti,avrà luogo Venerdì 8 Marzo alle ore 17.30 presso il Pala Tomaiuolo, impianto sportivo sito in Via L.Pirandello 10 presso i nuovi comparti CA di Manfredonia.Interverranno:Il Dott. Roberto Murgo,primario di chirurgia senologica dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo;La Dott.ssa Anna Maria Prencipe, psicologa,psicoterapeuta e psico oncologa, dirigente medico dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo;L’Ing. Elisabetta Valleri, presidente del comitato di Foggia dell’associazione ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) associazione che per l’occasione distribuirà degli opuscoli informativi contenenti informazioni utili per la prevenzione.