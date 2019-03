Lavoro: concorsi pubblici 2019, tutti i bandi in scadenza

Di:

Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha dichiarato poco tempo fa, in fase di approvazione del Decreto concretezza, che il piano del Governo è quello di procedere a 450mila le nuove assunzioni di Statali previste entro la fine dell’anno 2019.

Guardia di Finanza

Il concorso della Guardia di Finanza è rivolto all’arruolamento ed alla formazione di 66 allievi ufficiali, i quali devono essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La propria candidatura va inviata entro il 15 marzo, alle ore 12, sul sito ufficiale della Guardia di Finanza.

Concorso Carabinieri 2019

Indetto un nuovo bando di concorso, per la nomina di 11 Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri. Di questi posti, 9 sono riservati ai cittadini italiani e 2 ai militari dell’Arma dei carabinieri. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line entro giorno 11 marzo 2019, seguendo la procedura disponibile nel sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Agenzia delle Entrate

L’Ente ha pubblicato due bandi per l’assunzione di 160 risorse, dislocate tra gli uffici addetti alla gestione, alla riscossione e contenzioso dei tributi e gli uffici addetti ai servizi catastali. La domanda di partecipazione va presentata online entro il 4 marzo.

Assunzione Università di 1.000 ricercatori

L’attenzione si sposta al mondo accademico, dove la Legge di bilancio ha previsto l’assunzione di 1.000 ricercatori suddivisi tra le diverse Università. In particolare, per favorire l’accesso dei giovani alla ricerca, sarà incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. L’incremento è di:

20 milioni di euro per l’anno 2019;

58,63 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Questi soldi saranno appunto destinati all’assunzione di 1.000 giovani ricercatori. Un apposito Decreto del Ministero dell’istruzione, emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, ripartirà le risorse disponibili tra le varie università italiane.

Concorso Comune di Bari

La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento della programmazione dei fabbisogni del personale del Comune di Bari con riferimento alla dotazione organica e al piano triennale dei fabbisogni (2019/21). Nel corso del 2019 saranno espletati nuovi concorsi pubblici per la copertura di ulteriori 58 posti nell’organigramma dell’ente, in particolare:

2 esperti in beni culturali ctg. D

23 funzionari tecnici (ingegneri, architetti)ctg. D

20 funzionari amministrativi ctg. D

2 periti agrari ctg. C

3 programmatori informatici ctg. C

8 addetti registrazione dati ctg. B.