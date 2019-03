“Il Manfredonia fc domina ma è ancora pareggio”

Di:

Manfredonia, 04 marzo 2019. Arriva l’ennesimo pareggio per i blues di Renis, che non sfruttano il turno semi-favorevole di campionato e la possibilità di guadagnare punti sulla “zona rossa”, continuando a sprecare tanto sotto porta e recriminare per i legni (altri due) colpiti, nonostante una buona prima parte di gara.

L’atteggiamento è quello giusto e dopo 1’ il Donia va vicino al vantaggio con Paglione, che da buona posizione (da corner di Simone) conclude debolmente sul primo palo. Dopo 3’ ancora Manfredonia con Michele Lauriola, che si libera bene ma il tiro angolato è deviato in angolo dal portiere. L’inizio è promettente, c’è la giusta determinazione e dopo 6’ ancora blues vicini al gol con Trotta, che si smarca bene al limite e conclude ma il tiro termina di poco a lato. La Virtus si affaccia per la prima volta dalle parti di Valente (prosegue l’alternanza con l’under Ciuffreda) al 12’ ma “grazie” ad una incomprensione tra lo stesso portiere sipontino e Paglione, ne approfitta Amorese che da 40 metri lascia partire un tiro che per un soffio non termina in porta.

Lo spavento preso fa capire ai blues che bisogna concretizzare le occasioni create così al 17’ doppia ghiotta occasione per i sipontini: Simone si libera bene dal limite e conclude a botta sicura, la palla si stampa sulla traversa e ritorna in campo sui piedi dell’accorrente Matteo Lauriola, la cui conclusione è affrettata e termina a lato. E’ l’anticamera al vantaggio che arriva al 22’: punizione di Simone che pennella per la testa di Trotta, colpo di testa in torsione dal limite dell’area dell’attaccante e palla in rete. Un gol più che meritato per quanto creato dal Manfredonia FC, che per poco non raddoppia con il maliano Sanè (neoacquisto) che sul secondo palo (da corner de solito Simone) svetta da posizione favorevole, ma la sfera termina alta. I padroni di casa giocano e creano ma non riescono a concretizzare, in più ci si mette la sfortuna che al ed al 31’ con Michele Lauriola, che salta l’avversario e si inserisce in area, tira e palla respinta da Campanile. Ancora break ospite al 40’ con Quacquarelli, gran tiro a giro e palla di poco a lato.

Nella ripresa esce un Donia diverso, probabilmente un po’ demoralizzato per le tante occasioni create e non finalizzate e al 7’ arriva l’inatteso pareggio degli andriesi con Quacquarelli, che si inserisce da destra in area e tira, sfera deviata beffa Valente. Il gol sa di beffa totale, sconforta il Manfredonia che non riesce più a giocare come prima, buttato giù dal gol degli ospiti. Renis perde De Filippo (problema alla spalla, finale di stagione a rischio) e inserisce Lomuscio e Spagnuolo ma la prima occasione arriva al 18’ da 25 metri, è Simone a provarci e trovare la deviazione del portiere; la Virtus Andria si abbassa, aumenta la pressione locale ed al 24’ Lomuscio stoppa, si accentra e conclude a giro, la sfera che termina di poco a lato. Al 36’ cross perfetto di Simone per Spagnuolo, colpo di testa centrale.Simone che poi su punizione pennella per Matteo Lauriola, che di testa colpisce centralmente. Al’ 44 poi, la grande occasione per Michelino Lauriola, che da destra lascia partire un potentissimo diagonale che si stampa sul palo (l’ennesimo di giornata), ritornando poi in campo verso Palumbo che da posizione super favorevole spara alle stelle. Buona la conduzione del signor Scapati di Taranto.

Il tabellino || Manfredonia FC – Virtus Andria 1-1

MANFREDONIA FOOTBALL CLUB: Valente, Sciannandrone, Lauriola Ma.; Castigliego (10’st Spagnuolo), Sanè, Paglione R.; Lauriola Mi., De Filippo (29’st Palumbo), Trotta, Simone, Malavisi (12’st Lomuscio). A disp. Ciuffreda, Lorito, Paglione G., Potenza. All. Luigi Renis

POL. VIRTUS ANDRIA: Campanile, Di Palo (26’st Nesta), Troia; Addario S., Addario G., Pasculli; Amorese E., Amorese D., Tesse (39’st Di Palma V.), Quacquarelli (21’st ), Erminio (46’st N. Marino). A disp. Mancino, Di Palma, Montrone, Di Chio. All. Cosimo Sinisi

ARBITRO: Mario Scapati di Taranto

MARCATORI: 22’pt Trotta (M), 7’st Quacquarelli (VA)

AMMONITI: Sciannandrone, De Filippo (M); E. Amorese, Troia, Erminio (VA)

NOTE: Giornata primaverile, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 4-1. Recupero: 0’pt, 5’st.