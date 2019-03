Matera 2019,quei 3 mln di euro per analisi e governo flussi turistici

Di:

Bari, 04 marzo 2019. La Giunta comunale di Matera ha approvato le “schede dettaglio per interventi urgenti in materia di servizi di accoglienza con soggetto attuatore la Fondazione Matera-Basilicata 2019”. Provvedimento inerente la celebrazione della Città dei Sassi,anno 2019,capitale europea della cultura.

Dopo approfondite discussioni in quel di Roma tra rappresentanti del Dipartimento politiche di coesione e Amministrazione municipale di Matera e Fondazione Matera 2019 ci sono state modifiche, nuova rimodulazione della “declaratoria dei macro progetti da finanziarsi”, definizione ruolo di Invitalia spa.Riunioni si sono tenute con i componenti del Tavolo istituzionale del Cis(contratto integrato di sviluppo) a cui hanno partecipato il Ministro Beni Culturali Alberto Bonsoli e il Ministro per il Sud Barbara Lezzi: qui si è reso necessario cambiare ulteriormente i cosiddetti “assi di intervento e schede”.

Quindi la Fondazione MT-Basilicata 2019 trasmette due iniziative : promozione del trasporto pubblico locale e servizi per accessibilità dei diversamente abili al costo di 700.000,00 euro e Sistema di informazione comunicazione e accoglienza sovvenzionato con 1.050.000,00 euro,ratificate da sindaco e assessori materani.

Pertanto lo stanziamento in favore della Fondazione Matera 2019 passa da 11.000.000,00 a 12.750.000,00 euro dipanato in questo modo :

Grandi Mostre 1.550.000,00 euro

Open Design 600.000,00

Airport City 700.000,00

Cerimonia Apertura 800.000,00

Abitare L’Opera 500.000,00

Idea 800.000,00

New City Layout 1.000.000,00

Materadio 18/19 670.000,00

Cadmos 1.000.000,00

Matera-Plovidv 700.000,00

Blockbuster 2.150.000,00.

Via libera della Giunta comunale anche alla versione nuova del Documento di programma delle risorse economiche rivenienti dalla Legge n.205/2017. Trattasi di 19 milioni di euro da investire in Luoghi per il turismo e la cultura,parcheggi,strade e accessi alla città,interventi per il decoro urbano,servizi per la mobilità e l’accoglienza.

All’acquisizione del Teatro Duni sono destinati 3.450.000,00 euro,per il completamento del Teatro Quaroni La Martella euro 450.000,00,le Navette avvicinamento da Aeroporto,stazioni,aree sosta 1.200.000,00,Bike Sharing 400.000,00,Bagni centro storico 95.000,00,ultimazione Eliporto 205.000,00,Linea La Martella e parcheggio RFI 350.000,00,eccetera.

Dulcis in fundo nel capitolo denominato “Analisi e governo dei flussi turistici” vengono impegnati 3.000.000,00 euro. Cifra interessante per fare?

Non è dato sapere, visto che dall’incarto visionato non si evincono i dettagli dell’attività con oggetto la circolazione turistica.

A cura di Nino Sangerardi,

04 marzo 2019