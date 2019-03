Party Con Gheghé e Matteo Trotta: la cartapesta insegnata ai bambini

Di:

Manfredonia, 4 marzo 2019. Sei appuntamenti per insegnare ai più piccoli l’arte della cartapesta: così Party Con Gheghé porta in alto il valore di questa tradizione che tanto ha segnato il Carnevale di Manfredonia, quest’anno rimasto senza i tipici carri allegorici. E lo fa servendosi di un esperto come Matteo Trotta, che ha guidato i bambini in questa magica esperienza fatta di carta e colla vinilica. Nella cornice della ludoteca di Party con Gheghé, i piccoli partecipanti hanno lavorato su dei manufatti personali, interpretandoli secondo i propri gusti, e su un progetto in comune, realizzato unendo ciascuno le proprie capacità e le proprie forze.

“I bambini non sono più abituati i manipolare le materie prime, il fatto di ritagliare, strappare, creare con le proprie mani la colla, rappresenta un’esperienza unica per noi manfredoniani che il Carnevale lo abbiamo nel sangue”.