I pendolari Termoli – Foggia incontrano l’assessore ai trasporti del Molise

Foggia, 04 marzo 2019. I pendolari della tratta ferroviaria Termoli-Foggia incontrano l’Assessore ai Trasporti della Regione Molise, Dr. Vincenzo Niro, per chiedere di perorare la loro causa. In questione la nuova Carta Tutto Treno, istituita dalla Regione Puglia in collaborazione con Trenitalia, che consente agli abbonati delle linee regionali di fruire anche di treni Frecciabianca e Intercity con un supplemento di 40 euro al mese oltre l’abbonamento regionale. Tuttavia, questa possibilità è stata offerta solo ai pendolari che da Foggia scendono verso il Sud o che dal Sud salgono a Foggia.

“Abbiamo diritto anche noi di poter usufruire di un più ampio ventaglio di possibilità per rientrare a casa dalle nostre famiglie dopo il lavoro”, contestano i pendolari termolesi. Non chiedono treni nuovi o nuove corse, ma semplicemente di essere considerati alla stregua degli altri pendolari pugliesi. Perciò il Comitato pendolari Termoli-Foggia chiede aiuto alla propria Regione, a cui strappano la promessa di interfacciarsi direttamente con l’Assessore pugliese, Dr. G. Giannini, sperando in una svolta positiva.

Presidente del Comitato MARONE DANIELA