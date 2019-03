Primarie PD: al Sud Zingaretti vince con il 59,43 %

Di:

Secondo i dati di YouTrend, Zingaretti vince le primarie con il 59,43% di voti raggiunti al Sud, con il 68,15% al Nord e con il 66,53% nella “zona rossa” (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche). La partecipazione alle primarie del Pd di ieri è stata più larga del previsto, con un milione e 800mila elettori e il 70% di preferenze per il neo segretario.

Gianni Dal Moro, presidente della commissione Congresso ha affermato che “l’affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania”. Osservando la mappa del voto regione per regione spicca anche un altro elemento, ossia l’aumento del voto nelle città, con Roma – che ha votato unanime per il governatore del Lazio – e soprattutto Torino, che registrano gli incrementi più alti. Nella città della Mole, teatro negli ultimi mesi di manifestazioni pro Tav e proteste contro il malgoverno della sindaca Appendino, addirittura l’aumento dei votanti è stato del 102%.

Oltre 80mila votanti in Puglia: fa il pieno di voti in tutte e sei le province pugliesi, con un picco del 78,07% in quella di Lecce. Alta l’affluenza a Foggia, dove alle ore 15 di domenica 3 marzo si registravano già più di seimila abitanti.

