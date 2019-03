Puglia: Maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici, più sole altrove

LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.Giornata soleggiata su Molise, Puglia e Basilicata, eccezion fatta per locali velature o stratificazioni di passaggio. Temperature minime in aumento, con estremi di 11°C; massime in rialzo ad Est, con punte di 18/19°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Basso Adriatico da poco mosso a mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a molto mosso.