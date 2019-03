Santone (di Peschici) chiede foto della vagina per consigli su sesso e fertilità

Di:

Dice di voler far aumentare la fertilità delle donne e per questo si fa mandare foto delle loro vagine e dà pure consigli sulle posizioni sessuali. Veronica Ruggeri è andata da Elia, il “dio della fertilità”

Foto della vagina in cambio di consigli su sesso e posizioni sessuali per avere bambini. E’ quanto chiede Elia, il “dio della fertilità” assieme ad Esther, la sua assistente che contatta le donne su Facebook. La nostra Veronica Ruggeri è andata sulle loro tracce a Peschici, in Puglia.

fonte https://www.iene.mediaset.it/2019/news/foto-vagina-sesso-porno-posizioni-fertilita-santone_324920.shtml