Abusi edili a Manfredonia, ancora Zona ASI e cambio da uso ufficio ad abitativo

febbraio

Le contestazioni

, 04 marzo 2020. “Cambio di destinazione d’uso con opere da uso ufficio ad uso abitativo attraverso la realizzazione di opere edilizie consistenti in posa in opera (…)“. Ancora abusi edili a Manfredonia, riferiti alla “Zona ASI – loc. Calle del Porto”, e ai cambi di destinazione d’uso ipoteticamente non autorizzati. Da atti, in un arco di 10 abusi edili riscontrati a Manfredonia nel mese di dicembre 2019 , 4 avevano riguardato la zona indicata, con relative “Ingiunzione alla demolizione” per i privati interessati. Ora sui 3 casi di abusi edili riscontrati a2020, 2 riguardano la stessa zona.

In particolare, in alcuni casi viene contestato un cambio d’uso concretizzatosi con la realizzazione di “opere edilizie consistenti in: posa in opera di rivestimento in marmo/granito sintetico sulla parete a destra di un ampio vano adibito a cucina- sala da pranzo; realizzazione sottotraccia (all’interno delle tramezzature) di impianto idrico fognante, elettrico e di riscaldamento”.