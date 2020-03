Chieuti, sversamento rifiuti. Consiglieri minoranza attaccano il Sindaco

In un secondo testo inviato a StatoQuotidiano, i consiglieri comunicano “L’ articolo del Sindaco Iacono apparso il 4/3/2020 sulla testata giornalistica “Stato Quotidiano” è solo ed esclusivamente PROPAGANDA E STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA DI BASSA LEGA. Infatti come può il Sindaco Iacono pensare di costituirsi parte civile nel processo contro i responsabili dell’ inquinamento dei terreni agricoli chieutini, quando, durante lo SVERSAMENTO e l’interramento dei rifiuti sui fondi estesi per HA 61.00 circa, ubicati alla contrada ” Inforchia Maresca” lo stesso Sindaco era presente e non ha sospeso immediatamente i lavori in attesa dei risultati dell’ ARPA? Difatti per questo motivo i Consiglieri di Opposizione l’hanno denunciato unitamente all’ imprenditore MONTAGANO”, concludono i consiglieri Nino Cataldo, Lucia Dardes, Filomena Fiadino.

Chieuti, 04 marzo 2020. “letame. In quell’occasione, la Coop. Quadrifoglio (rappresentante Montagano Stefano) ha sversato tonnellate di fanghi, che l’ARPA ha certificato come inquinanti, su 61 ettari di terreno in località Inforchia Maresca a Chieuti. In qualità di Consiglieri di Opposizione denunciammo la tardività dell’Ordinanza Sindacale n. 24 del 24/09/2018 emessa da Iacono. Infatti, detto provvedimento prescrittivo e cautelare doveva essere emesso fin dal 4/07/2018, quando Iacono, unitamente al Comandante dei Vigili di Chieuti ed ai Carabinieri Forestale di Serracapriola, si sono recati sui detti luoghi dove avveniva lo scarico incontrollato del materiale risultato inquinante. Perché Iacono (..) pur essendo presente durante lo sversamento dei fanghi inquinanti non l’ha sospeso? Perché ha tollerato lo sversamento? Risposte che i Consiglieri di Opposizione non hanno ottenuto e per questo l’hanno denunciato, unitamente a Montagano, alla Procura della Repubblica Foggia, ed ecco i risultati”. Così i consiglieri del Comune di Chieuti, Nino Cataldo, Lucia Dardes, Filomena Fiadino.