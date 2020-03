Coronavirus, Gatta e consiglieri FI “Emiliano irrora clima di disordine”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Nino Marmo, Giandiego Gatta, Aldo Aloisi, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso.

“Decidere di non decidere, gettando nel caos insegnati, genitori, studenti e datori di lavoro: l’ordinanza di Michele Emiliano sul Coronavirus è il manifesto di una politica fumosa e inconsistente. Sostenere che, in via precauzionale, ognuno possa fare ciò che vuole, andare a scuola oppure no, andare a lavoro oppure no, significa avere poche idee e molto confuse proprio in un momento in cui i cittadini si aspettano la massima lucidità e fermezza da parte delle istituzioni. Invitare o consentire ai dirigenti scolastici –se lo ritengono- di attivare modalità di didattica a distanza rasenta il ridicolo: qualcuno può immaginare dei bambini delle elementari in video conferenza? Non sappiamo se ci sia del dilettantismo, della confusione o incapacità di agire; ma ciò che è certo è che se Emiliano ritiene di dover chiudere le scuole dovrebbe chiederlo con forza al governo nazionale. Emanare provvedimenti tanto lacunosi, vuoti e senza senso non fa altro che irrorare il clima di disordine. La regia non può che essere nazionale, specie con il primo decesso in Puglia a causa del virus. Emiliano si è rivelato non in grado di gestire la situazione e speriamo che non produca danni”.