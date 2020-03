Coronavirus, morte 75enne. A San Marco sindaco dispone chiusura scuole

San Marco in Lamis

, 04 marzo 2020. A seguito del caso di Coronavirus registrato a San Marco in Lamis il sindacoha disposto, per oggi 4 marzo, ladi tutte le scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, in via precauzionale, ha rimandato ad altra data lo svolgimento del mercato settimanale.

Secondo quanto riportato dal sito rignanonews l’ASL Foggia avrebbe avviato tutte le procedure per i tamponi ai familiari e a tutti coloro che hanno avuto contatti diretti con il defunto. Si tratterebbe di un signore di 75 anni, tale R.G., che si sarebbe ammalato dopo una sua recente visita in Lombardia.Tamponi sarebbero stati fatti anche sul medico di famiglia e su sua moglie, su medici e infermieri che hanno avuto contatto con lui.