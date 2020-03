In Mtb sui sentieri degli Spartani

Marathon degli Spartani

. Una gara disegnata su terreni impegnativi, su sentieri che alternano uliveti e vigneti a squarci di mare azzurro, su percorsi che proprio l’antico popolo degli Spartani aveva solcato più volte nel corso delle sue escursioni, anzi razzie al tempo dell’antica Grecia padrona del Mediterraneo.

La prova di Taranto si propone di essere una vera scoperta, anche per chi ha già avuto modo di “assaggiarla” nel corso delle sue quattro edizioni precedenti, quando però ci si era concentrati sul tracciato da Granfondo. Questa volta è stato rivoluzionato tutto: i più tenaci e resistenti affronteranno il tracciato lungo da 60 km per 560 metri di dislivello, un percorso estremamente veloce ma non scevro di difficoltà tecniche anche perché proprio l’assenza di grandi vette porterà allo sviluppo di alti ritmi. Il medio invece è di 32 km per 400 metri.

Fissate le quote d’iscrizione per la gara: fino a fine maggio si pagheranno 20 euro, una cifra estremamente concorrenziale, poi si andrà incontro ad aumenti fino ai 35 euro della mattina della gara, presso i tavoli della segreteria posti nel largo spazio dinanzi al centro commerciale Ipercoop al quartiere Paolo Sesto a Taranto, sede della partenza e dell’arrivo della manifestazione. A fine gara pasta party per tutti i partecipanti e, al modico costo di 5 euro, anche per gli accompagnatori.

Sul rinnovato sito della manifestazione sarà possibile anche trovare suggerimenti per gli alloggi a prezzi modici e una piccola guida su Taranto, città che merita di essere scoperta con i propri occhi, con tanti piccoli tesori. Ricordiamo che la Marathon dei Due Mari fa parte del circuito Bicinpuglia, che prenderà il via domenica prossima con la Marathon Cicli Manca di Martignano (LE).

Per informazioni: Mtb Taranto Bikers, tel. 327.2584080, www.lagranfondodeiduemari.it

Per Iscrizioni : https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=182