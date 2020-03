Laleggepertutti “Quando cessa l’obbligo di fedeltà coniugale?”

Quando marito e moglie decidono di separarsi devono farlo con una delle tre procedure previste dalla legge: in tribunale, in Comune oppure con un contratto firmato dinanzi ai rispettivi avvocati (cosiddetta “negoziazione assistita”).Ciò nonostante è possibile avere una relazione con un’altra persona ancor prima di questa fase. Succede ad esempio quando la coppia è già in crisi conclamata.

fonte laleggepertutti.it