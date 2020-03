“Le mie pacche portano bene..”. Foggia “Ciao Antò, saremo sempre con te”

, 04 marzo 2020. Il Presidente, l’intero Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, il settore giovanile e tutti i collaboratori delpiangono, 38enne magazziniere del club, venuto a mancare questa mattina in un terribilementre si recava al campo sportivo diper la seduta di allenamento odierna.

“Una tragedia immane, indescrivibile, che coglie tutti noi impreparati e che ci porta a stringerci inevitabilmente e con tutto l’amore possibile attorno alla famiglia del nostro Antonio, 38 anni e padre di tre splendidi bambini che avranno sempre la nostra vicinanza”, scrive l’ufficio stampa del club foggiano. “Lo ricorderemo con il suo sorriso, le sue battute e le “pacche” sulla spalla “che portavano bene”, come diceva lui. Un ragazzone genuino, sempre disponibile ed altruista, pronto a farsi in quattro per aiutare gli altri. Ciao Antò, noi saremo sempre con te. E tu con noi”.