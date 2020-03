“Libero continua nella disinformazione contro il Sud e la sua gente”

. “Il Mezzogiorno a cui vengono sottratte da circa 20 anni, in modo certo, ingenti risorse economiche soprattutto nella ripartizione della spesa pubblica per abitante destinate al resto dell’Italia, è oggetto di attacchi continui soprattutto da parte del suo direttore che non si può più definire un giornalista – afferma Pasquale Cataneo segretario M24A Equità Territoriale Foggia -la cifra sottratta al Sud si stima abbia superato, i,n questo ultimo ventennio, la cifra di 1000 miliardi di euro come proiezione di quanto accertato recentemente da Eurispes in 17 anni, cioè 840 miliardi, e come evidenziato dai Conti Pubblici Territoriali.”

Il riferimento specifico è al titolo della prima pagina di oggi del giornale settentrionale che ha posto in relazione l’unità d’Italia con l’infezione da coronavirus e verso la “conquista” del Sud. (www.statoquotidiano.it/04/03/2020/coronavirus-turco-dal-giornale-libero-attacco-becero-e-volgare-contro-il-sud/742178/)

“Nel 2018, ad esempio nella spesa sanitaria corrente annua per abitante, si è registrata la seguente sperequazione tra i cittadini pugliesi (1823 €/abitante) e quelli veneti (1916 €/abitante) + 93 €/anno procapite; con quelli piemontesi (1929 €/abitante) + 106 €/anno procapite fino a raggiungere la differenza più rilevante con quelli emiliano/romagnoli (2060,6 €/abitante) pari ad oltre + 237 €/anno spesi in più – sottolinea l’ex consigliere comunale e provinciale di Foggia Cataneo- pertanto non v’è unità nel trattamento discriminatorio tra i cittadini di questo Paese operato con l’aggravante della falsa attestazione di un Sud assistito operata da molti media. Ciò nonostante credo che sia giusto in questo particolare momento affrontare, in modo coeso e senza divisioni, questa emergenza sanitaria ma, nel contempo, non si può dare più spazio a queste mistificazioni della realtà operate scientemente da chi per deontologia professionale dovrebbe comunicare notizie verificate e veritiere.”