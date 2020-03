Manfredonia, ad oggi nessun positivo al coronavirus. In ospedale attivo pre-triage, info e numeri

StatoQuotidiano.it

Covid-19 in Puglia, ore 20.30: “Dei 9 casi di ieri da completare: 5 positivi, c’è un nuovo caso”

, 04 marzo 2020. Al momento, ore 18, non ci sono casi ufficiali di persone residenti arisultate positive al nuovo coronavirus Covid-19 . E’ quanto emerge da raccolta dati di. Il tutto nella giornata delle positività riscontrate nel Foggiano a San Marco in Lamis , (dove, da fonti non ufficiali, risulterebbero 4 casi di positività: moglie e figlia del 75enne ragioniere deceduto, oltre al medico di base e alla moglie dello stesso), a San Nicandro Garganico , e a. Il tutto nella giornata della presentazione dell’del governatore, adottata ieri dalla Regione Puglia, “per autorizzare scuole e università ad attivare la didattica a distanza, da casa, per arginare l’emergenza “. ““, ha detto il Presidente Emiliano.

Scuole. Il tutto mentre il Governo ha stabilito la chiusura ufficiale delle scuole fino al 15 marzo 2020, con interventi di sanificazione straordinaria per gli istituti scolastici della Provincia di Foggia, a firma del Presidente Nicola Gatta, che continueranno nei prossimi giorni.

Ospedali. Come già comunicato, per quanto riguarda le attività dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia, come nell’area di Casa Sollievo della Sofferenza, e del Policlinico Riuniti di Foggia, attivata all’esterno del Pronto Soccorso da giorni la struttura del pre-triage. Come in tutt’Italia, nell’ambito di controlli relativi al Coronavirus, si tratta di strutture che svolgeranno la funzione da “filtro di pre-triage e dedicate all’accoglienza, evitando cosi’ situazioni di promiscuità nelle attese per i casi di sospetta sintomatologia“.

Inoltre, attraverso un avviso ufficiale, la Direzione Strategica dell’Azienda ASL FG ha disposto dal 27 febbraio 2020 “la limitazione temporanea dell’afflusso dei visitatori a scopo preventivo, considerata la situazione epidemiologica nazionale riguardante l’infezione da Coronavirus“. “Pertanto, con decorrenza immediata, l’accesso ai reparto di degenza sara consentito ad un solo visitatore per paziente, previo permesso scritto del Responsabile di reparto o del suo sostituto o del medico in servizio di guardia“. “Si confida nella stretta osservanza di quanto disposto, nell’interesse della salute pubblica e di quella dei nostri ricoverati”, precisa l’Asl Foggia. L’avviso sarebbe stato diramato in tutte le strutture sanitarie correlate all’Azienda sanitaria locale.

Numeri verdi regionali: PER LA PUGLIA 800 713 931

La situazione in Italia: 4 marzo 2020, ore 18.00: POSITIVI 2706 – DECEDUTI 107 – GUARITI 276

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it