Manfredonia, entra in pizzeria con guanti in lattice e l’accusano “Lei ha il virus !!”

, 04 marzo 2020. Entra in unaindossando dei– quale “misura di prevenzione” per la nota emergenza sanitaria -, e viene accusata da una signora di “avere il coronavirus“. E’ successo questa sera a, come racconta ala signora, con dati riportati su richiesta della stessa donna.

LA VICENDA RACCONTA DALLA SIGNORA ROSSELLA. ” Salve a tutti, volevo spendere due parole con tutti i cittadini di Manfredonia”. “Dopo tutto questo caos nazionale causato da questo virus inizio a pormi una domanda: se il vero pericolo sia il CORONAVIRUS dettagliatamente chiamato COVID-19 o l’ELEVATA IGNORANZA DELLA GENTE nello specifico quella di Manfredonia per l’evento che mi è successo questa sera!”.

“Premetto col dire che ho una bambina di 18 mesi di conseguenza ho deciso fermamente di usare delle misure preventive per questa prematura epidemia da covid-19. La misura adottata sarebbe l’uso dei semplici guanti in lattice per evitare il contatto con denaro, superfici di appoggio pubblico ecc… stasera entro in una nota pizzeria di Manfredonia e appena entrata, la gente che vi era dentro, mi guardava stranita ed in particolare una signora , mi accusa di avere il virus in questione, di allontanarmi e prende le distanze tanto da farmi sentire emarginata”.

“Gli spiego che non sono stata contagiata dal virus ma sono dei semplici accorgimenti per la prevenzione avendo una bambina di pochi mesi ma la signora imperterrita continuava ad additarmi e incolparmi di essere una portatrice di covid-19, in più la cosa che mi ha irritato è stata che i titolari del locale non ha speso una parola per sedare e tranquillizzare la discussione tanto da costringermi ad abbondare la pizzeria senza comprare nulla”. “Concludo dicendo: PRIMA DI FARVI IL VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS , LEGGETE, INFORMATEVI E UNA BELLA SEDUTA PSICHIATRICA IGNORATI RETROGRADI!”.

