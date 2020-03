Manfredonia, referendum 2020: tutti gli scrutatori sorteggiati

Alla presenza della commissione elettorale, che in assenza dell’amministrazione è composta dai commissari straordinari, l’Ufficio Elettorale del Comune di Manfredonia ha proceduto questa mattina alla nomina degli scrutatori e della graduatoria dei supplenti.

Gli scrutatori sono stati individuati tramite sorteggio con procedura informatica.

Qualora non ci fossero stravolgimenti per via dell’emergenza Coronavirus, le elezioni per il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari si terranno domenica 29 marzo. In caso di vittoria del SI, i parlamentari passerebbero dagli attuali 945 a 600.

A seguire i link per visionare i relativi elenchi:

📌 𝙀𝙡𝙚𝙣𝙘𝙤 𝙨𝙘𝙧𝙪𝙩𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞 𝙣𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞

📌 𝙂𝙧𝙖𝙙𝙪𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙨𝙪𝙥𝙥𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞

📌 𝙎𝙘𝙧𝙪𝙩𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞 𝙣𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞 𝙥𝙚𝙧 𝙨𝙚𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚