“Marcia trionfale delle legioni di virus da nord a sud è da pelle d’oca”

. Secondoe il suo titolo odierno, è “l’infezione che fa l’unità d’Italia”. Parafrasando un motivo di, storico cantante del revanscismo meridionale con il suo pezzo “quando saremo fratelli uniti…”, il giornale scrive che, a questo punto, dato che il contagio aumenta, non c’è più “l’untore”, quello della manzoniana peste, un modo di dire che è rimbalzato sui social alimentando la narrazione dei commenti del web. Oggi il titolo ha lasciato scioccati alcuni, altri commenatno non cogliendo la polemica. Fra questi c’è Gianvito Casarella, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.

“La contrapposizione nord-sud la trovo assurda – dice Carmen Augelli, insegnante- La caccia all ’untore? Chi mai potrebbe parlare in questi termini? Centinaia di lavoratori e studenti meridionali vivono al nord: è stato chiesto loro di rispettare le indicazioni delle autorità e dimostrare senso di responsabilità, evitando di spostarsi e tornare nei luoghi di origine. Il senso civico dovrebbe essere trasversale: questo sì dovrebbe farci sentire “tutti fratelli”. Affermare che ora lo siamo, che ora l’Italia sia “unita”, solo perché i contagi interessano anche le regioni meridionali, mi sembra la magra consolazione del “compagno al duol scema la pena” o, peggio, una meschina rivalsa. Mai come in questo momento andrebbero evitati i titoli sensazionalistici ed occorrerebbe abbassare i toni. Senso civico, bene comune, prima di tutto. I nostri ragazzi ci guardano: noi docenti, in primis, ma tutti noi adulti abbiamo la responsabilità di rappresentare un modello per le nuove generazioni, sempre, ma adesso più che mai. Non sprechiamo l’occasione”.

Salvatore Onorati, segretario provinciale dei medici di Medicina generale, si sofferma sula questione anziani che devono stare in “casa” in base a quello che Libero definisce l’appello del governo cui aggiunge: “E non toccate figli e nipoti”. “La questione anziani si pone perché- osserva Onorati- sono categorie fragili e quindi a rischio, non solo per l’eventuale contagio, ma soprattutto per le possibili complicanze, che sono le condizioni che più allarmano, non solo per la vita, ma perché possono, se contemporaneamente ed in gran numero, portare al collasso il sistema sanitario. Un principio di precauzione si impone come quando si consiglia durante la calura estiva di uscire solo nelle ore fresche”. Circa l’Unità d’Italia creata da un virus, “il titolo di Libero, qualifica il giornale e chi ci scrive, anche se ci ha sempre dato piccoli assaggi di razzismo. Immaginare questa marcia trionfale delle legioni di virus che dal nord arrivano al sud fa venire la pelle d’oca. Ho contato le parole del titolo: sono 12. Sono 12 perle che fanno una collana di becerume. Un caro saluto ai lettori del sud che comprano quel giornale”.

Roberta Apicella, medico, ex militante della Lega, ricorda l’anniversario dell’Unità: “Sinceramente non mi piace questo titolo. Neanche a farlo apposta, l’anniversario dell’Unita’ d’Italia sarà celebrato il 17 marzo giornata in cui si ricorda la nascita dello Stato Italiano. Se non possiamo abbracciarci, baciarci, stare vicini uno all’ altro, così come ci è stato consigliato dal Premier Giuseppe Conte, potremmo innalzare i nostri cuori e farli battere in un tam tam di amore come gli italiani sanno fare anch

e nei momenti più difficili per il paese. Ce la faremo”.

Minimizza la polemica Gianvito Casarella, dirigente di Fratelli d’Italia: “Al di là delle intenzioni del titolista, credo che ci sia un dato di fondo: il coronavirus non fa distinzione geografica. Se poi c’era uno sfondo discriminatorio, non perdo neppure tempo a coglierlo, perché auspico che gli italiani dimostrino anche stavolta di essere Nazione di patrioti ed escano insieme da questa crisi. La gestione dell’emergenza si sta rivelando fallace, c’è schizofrenia dalle istituzioni. Emiliano emana un’ordinanza in cui non ordina niente e spiega in video in modo invitante e diverso. E la gente, già confusa, va in confusione. Ieri pomeriggio, nel valzer di fughe di notizie e tuttologia da social, gli italiani non capivano se quanto le scuole sarebbero restate chiuse. Serve buon senso, prima di tutto. E se i governanti l’avessero avuto dall’inizio, invece di vedere razzismo e fascismo ovunque, forse avremmo limitato i danni. Questa storia ci apre 3 grossi temi: in Italia non produciamo i principi attivi necessari ai farmaci salvavita e una emergenza prolungata può metterci in ginocchio; abbiamo scarsi medici, ma si bloccano i concorsi anche per loro malgrado siano essenziali; le fakenews sul web vanno punite penalmente perchè generano non solo ignoranza, ma panico e caos”.