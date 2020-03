Mattinata. Liquami a cielo aperto in un terreno agricolo, sarà presentata una denuncia (foto)

Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari Civilis Endas di Manfredonia

, 04 marzo 2020. Uno scarico fognario non autorizzato, scoperto daglial comando del generale Giuseppe Marasco in collaborazione del Tenente Pasquale Murgo su un terreno agricolo poco distante dall’abitato di(FG) sulla S.S. 89 al Km. 146, 200 nei pressi di un distributore di carburanteLa fuoriuscita di liquami non depurati era iniziata venerdì scorso, come ha dichiarato nella video denuncia il Sig. Leonardo, hanno consentito di stabilire che si tratta di una parte di impianto fognario comunale, non collegata alla rete principale, ma lasciata libera su un terreno privato.

Una soluzione che sembra essere di emergenza, ma in piena violazione della normativa, adottata forse in attesa di poter completare i lavori. Il risultato tuttavia, è stato un travaso di liquami, escrementi e odori nauseabondi sull’intero terreno, le cui esalazioni si distribuiscono in un’area abbastanza vasta. Il Comandante Marasco ha subito chiamato i Carabinieri Forestali sul 1515; la Commissione straordinaria, in quanto figura di riferimento e autorità sanitaria all’interno del Comune, è stata informata dello scarico abusivo di acque reflue urbane, alterazione paesaggistico – ambientale e deturpamento di bellezze ambientali.

Attualmente ci sono mezzi e uomini della manutenzione, nel tentativo di sistemare lo scarico, che dovrà essere disattivato, per sanificare e bonificare l’area. Inoltre AQP deve pagare i danni al proprietario del terreno. (foto e video denuncia).

