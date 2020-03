San Nicandro Garganico, Asl conferma: caso positivo Coronavirus

San Nicandro Garganico , 04 marzo 2020. Il Sindaco a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ha disposto con Ordinanza, quale mIsura cautelativa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 4 e 5 marzo 2020, per consentire la dovuta sanificazione dei locali, ed il rinvio del mercato bimensile, a data da destinarsi, previsto per il 6 marzo 2020. Si invitano i cittadini a porre attenzione al decalogo emanato dal Ministero della Salute, già pubblicato su questo sito, che ad ogni buon fine si allega al presente comunicato stampa.

ordinanza_n_12 – ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE

E GRADO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL TESTO DELL’ORDINANZA .”L’anno duemilaventi addì quattro del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state emanate

disposizioni a livello nazionale e regionale, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione della stessa;

Visti:

 il decreto legge n. 6 del 23.2.2020;

 il DPCM del 1.3.2020;

 la circolare della Prefettura di Foggia n. 9424/24.2.2020;

 la circolare della Prefettura di Foggia n. 10972/ 3.3.2020.

Considerato, altresì, che in data odierna il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia ha

comunicato allo scrivente la presenza di un concittadino risultato positivo al Coronavirus;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre:

– la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei giorni 4 e 5 marzo 2020 salvo

eventuali proroghe, onde consentire la sanificazione dei locali;

– Il rinvio a data da destinarsi del mercato bimensile previsto per il prossimo 6 marzo 2020;

Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

nei giorni 4 e 5 marzo 2020, salvo eventuali proroghe, e il rinvio a data da destinarsi del

mercato bimensile previsto per il prossimo 6 marzo 2020;

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio, e inviata a tutti i Dirigenti

Scolastici che provvederanno alle necessarie informazioni, nelle forme e nei modi utilizzati di

consuetudine e di trasmetterla agli uffici provinciali competenti, alle Associazioni di

Categoria dei Commercianti, e a tutte le locali forze dell’Ordine, perché, ognuno, per la

propria parte di competenza provveda in tal senso.

Copia della presente viene trasmessa, altresì:

– alla Prefettura di Foggia;

– al Dipartimento di Prevenzione ASL FG”.