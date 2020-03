San Severo, Miglio sospende attività, ok mercati. In Comune “max 2 utenti alla volta”

Pochi minuti fa il Sindaco avv. Francesco Miglio ha firmato una ordinanza contenente le “Disposizioni per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19”.

IL SINDACO PREMESSO CHE: in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ; il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare; VISTO il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19; RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione.

VISTO l’art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

la sospensione, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, di tutte le attività presso le seguenti strutture comunali:

– Centro per minori “Peppino Impastato”; Centro Polivalente per disabili “Il Sorriso”; Centro d’Ascolto ”Mano per mano” (limitatamente alle attività collettive o che creino assembramenti); Integrazione scolastica e trasporto disabili.

Che i Servizi domiciliari educativi, sociali e socio-sanitari (ADE, SAD ed ADI) rispettino le direttive igienico-sanitarie emanate dal Ministero della Salute.

Teatro comunale “G. Verdi”; Palestre scolastiche comunali; Biblioteca comunale “A. Minuziano” (sono consentiti all’utenza i soli accessi alla sala lettura per un numero max di 10 persone con l’obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020; MAT – Museo Alto Tavoliere – (sono consentiti all’utenza i soli accessi alle sale espositive per un numero max di 10 persone con l’obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020;

– Per i mercati, giornaliero e settimanale (giovedì), le attività potranno svolgersi regolarmente con l’obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell’utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020;

– Tutto il personale comunale potrà consentire l’accesso dell’utenza presso gli uffici di un numero max di 2 persone alla volta, con l’obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020;

– L’accesso nella camera mortuaria è consentito per max 2 persone alla volta, con l’obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto della provincia di Foggia, al Dirigente Scolastico Provinciale, ai Dirigenti Scolastici locali, ai Dirigenti Comunali e al Comandante della Polizia Locale per quanto di competenza, nonché all’Addetto Stampa dell’Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione. Dalla residenza municipale, 4 Marzo 2020″, il SINDACO f.to Avv. Francesco Miglio.