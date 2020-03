Sul coronavirus interviene il sindaco Di Fiore, a Rignano Garganico

A cura di Antonio Del Vecchio, 04.03.2020

Foggia, 04 marzo 2020. Dopo i fatti di San Marco, anche il piccolo e vicino centro di Rignano si unisce al coro delle cautele alzate a difesa della salute dei cittadini dal coronavirus.. Lo fa con un documento ufficiale semplice ed essenziale, a firma del sindaco,già pubblicizzato sul sito ufficiale e su facebookm che riproponiamo per ulteriore chiarezza “In seguito alla conferma del caso di “Coronavirus” registrato nelle vicina San Marco in Lamis, si comunica quanto segue: – si invita la cittadinanza a mantenere la calma, non fomentare, inutilmente, chiacchiere che nella maggior parte di casi risultano infondati e privy di verità; -il Comune nella giornata di oggi effettuerà a disinfezione e sanificazione del olesso scolastico e dello scuolabus. Da domani sarà possibile fare rientro a scuola regolarmente; – siamo in continuo contatto con le autorità sanitarie, nel caso ci fossero novità verrete prontamente avvisati attraverso ulteriori comunicati ufficiali; – sul sito ufficiale del Comune trovate tutte le informazioni necessarie / Inoltre, si invita chiunque abbia partecipato ai funerali, celebrati ieri, del 75 enne deceduto a San Marco in lamis, risultato poi positivo a “Covid 19”è pregato di contattare immediatamente il medico di famiglia o, in alternativa, chiamare il numero verde della Regione Puglia: 800713931″.