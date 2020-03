Ufficiale: scuole chiuse fino al 15 marzo

) “In queste ore c’è stata una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno scuole. Per il governo non è stata decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere attività didattiche al di là della zone rossa a partire da domani fino al 15 marzo”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

Quello di questa mattina “non era formalmente un Cdm, ma ho riunito tutti per un aggiornamento e ho richiesto la presenza del presidente dell’Iss, Brusaferro, che ci ha aiutato, insieme al ministro Speranza, a valutare la situazione attuale epidemiologica, l’andamento dei contagi. Valutazioni dei tecnici che ci sono servite, anche ai ministri, per un aggiornamento a 360 gradi sulla situazione emergenziale” ha spiegato Conte, in sala stampa a Palazzo Chigi. “Vi anticipo, in piena trasparenza, che ampia parte della riunione è stata dedicata alle scuole e all’università. Alla luce degli elementi acquisiti abbiamo ritenuto di disporre, in via prudenziale, la chiusura fino al 15 di questo mese, lasciando valutare agli esperti come sta evolvendo” la diffusione del virus “e le valutazioni finali”. (ADNKRONOS)

(ansa) Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

Crescono le persone guariti. Sono 276 i guariti da coronavirus in Italia, 116 in più rispetto a ieri. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa. L’aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni.