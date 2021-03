A Foggia sorgerà un impianto per la produzione di idrogeno

Foggia, 04/03/2021 – (hydonews) Si concentra sulla Puglia, e anche sulla sponda sud del Mediterraneo, la prossima iniziativa di Saipem nella filiera dell’idrogeno. Il contractor di San Donato Milanese ha infatti firmato a tal proposito un Memorandum of Understanding (MoU) con Alboran Hydrogen, società di proprietà del Gruppo Alboran della famiglia Pratesi di Firenze e del Gruppo Enit della famiglia D’Amato di Verona, attiva nello sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’accordo prevede la realizzazione di 5 siti per la produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi, 3 dei quali sorgeranno in Puglia, e precisamente a Brindisi, Taranto e Foggia, nell’ambito di un’iniziativa che vede il coinvolgimento del Distretto Tecnologico Nazionale dell’Energia, dell’Università La Sapienza, dell’Università del Salento e della Cittadella della Ricerca di Brindisi, e che è in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). (hydonews)