“A piedi nudi tra le mangrovie – in viaggio durante il Covid” – Capitolo 11

Questa è la storia di cinque persone che saranno costrette a viaggiare, o non potranno farlo, nel periodo del Covid 19. Tutte le storie qui raccontate sono tendenzialmente vere, ma probabilemente false, o viceversa; a voi la scelta.

Un capitolo al giorno (tranne il sabato e la domenica).

SVOLGIMENTO. IL VIAGGIO, MIO MALGRADO – Capitolo 12

Sogni

Sono in un grattacielo.

C’è un tizio con me. Non so come si chiama. Ha il collo simile alla canna di una bicicletta e indossa occhiali verdi. C’è anche una donna con noi che somiglia al fustino del sapone per i panni. La riconosco. È la commessa del supermercato dove facevo la spesa, prima che mi trasferissi in Sierra Leone.

Me la ricordo bene perché prima di partire, dopo tanti sorrisi , mi ha indicato l’importo da pagare: £44.01. Io le ho dato quarantacinque sterline.

Sette anni spesi in quel supermercato e lei laboriosa ha contato novantanove centesimi.

Perché sono con loro nel grattacielo?



Occhiali Verdi ci guida.

L’ascensore non funziona.

Dobbiamo scendere?

C’è qualcuno alle nostre spalle?

O siamo soli?

Siamo in pericolo, sento l’ansia salire. Occhiali verdi sembra conoscere la mappatura del grattacielo. Ci conduce verso le scale di servizio.

Qual è il pericolo?

Scendiamo. La cassiera si attarda, ma non possiamo lasciarla indietro. Occhiali Verdi è categorico.

I gradini finiscono e ci ritroviamo su un pianerottolo senza sbocchi: non ci sono porte, non ci sono ascensori e non ci sono scale.

Le ultime scale si fermano contro il muro, come in un quadro di Escher.

Sento il fiatone della Cassiera.

Vorrei chiederle: ma perché sei con noi, invece di essere dietro alla cassa a dare i novantanove centesimi di resto?

Non possiamo fermarci, dobbiamo riprendere a correre per trovare una porta, una direzione, una soluzione.

Mentre Occhiali Verdi ci guida, io aiuto la Cassiera. Quando ho ricevuto quella carrettata di spiccioli pensavo che mai l’avrei aiutata.

E adesso invece la sorreggo.

Ho mille domande da fare a Occhiali Verdi. Ho paura delle domande perché comportano una risposta.

– Presto! Veloci!

Da cosa scappiamo?

Cosa ci insegue?

Una deflagrazione, come una bomba esplosa tra capo e collo. Il grattacielo che trema. Rumore di vetri che si disintegrano. Le scale di servizio non contemplano finestre. I nostri passi si affrettano. Una porta. Occhiali Verdi decide di aprirla con cautela.

Ansia.

Respiro a fatica.

Bisogna fare in fretta. La Cassiera si ferma in un angolo, stremata.

Apro la porta; altre scale che vanno verso l’alto. Io e Occhiali Verdi le percorrerriamo quattro alla volta. Non potrò salire per sempre, eppure non mi stanco.

Che fine ha fatto la Cassiera?

Dove è andata a finire?

Occhiali Verdi è sparito sulla rampa successiva.

Lo inseguo, ma non riesco a raggiungerlo.

Non si è fermato ad aspettarmi. Vedo la sua scarpa, la mano che si afferra alla ringhiera. C’è qualcosa di mostruoso, davanti a me, e c’è qualcosa di orribile dietro di me. La fuga è l’unica soluzione. Devo raggiungere un’uscita. Ma io continuo a salire.

Riuscirò a fuggire?

E fuggire dove?

Il respiro pesante. Sono solo, ma continuo a correre.

A cura di Lucio Cascavilla, fonte http://www.impresentabile.net/