San Severo, 04 marzo 2021. Si era posto alla guida dell’auto in stato ebbrezza alcoolica con un tasso alcolemico nel sangue pari ad 1,71 gr/l , senza patente al seguito e a bordo di veicolo non idoneo alla circolazione in quanto già sottoposto a sequestro amministrativo: è quanto emerso dalla ricostruzione di un incidente stradale, con feriti, avvenuto il 20 Febbraio scorso, intorno alle ore 23:00 , sull’A/14, ambito Comune di San Severo (FG).-

Nella circostanza, una pattuglia della SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia, deputata alla Vigilanza Stradale nel settore di competenza, su segnalazione della sala operativa, raggiungeva il luogo segnalato, dove accertava la presenza di due auto, fortemente danneggiate a seguito del tamponamento, con molti detriti sull’asfalto generati dal violento impatto, oltre alla presenza dei Vigili del Fuoco i quali riferivano alla Polizia Stradale che i due conducenti delle rispettive autovetture erano stati già trasportati, presso l’ospedale di Termoli.

Successivamente ai rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, venivano poste in essere tutta una serie di attività che consentivano di accertare che il conducente, ascolano, autore dell’incidente, si era posto alla guida dell’autovettura in stato ebbrezza alcoolica con un tasso alcolemico nel sangue pari ad 1,71 gr/l , senza patente al seguito ed a bordo di veicolo non idoneo alla circolazione in quanto già sottoposto a Sequestro Amministrativo.-

Il ventenne è stato deferito, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di per guida in stato di ebbrezza alcoolica. Oltre alla responsabilità penale emersa, allo stesso conducente venivano emesse specifiche e consistenti sanzioni amministrative.