Covid Puglia, Lopalco “Niente immunità di gregge con varianti”

Bari, 04/03/2021 – (repubblica) “È da valutare ancora bene, ma ho paura che avremo delle brutte sorprese sulla possibilità di essere portatori del virus nonostante la vaccinazione. È molto probabile che una vaccinazione, anche completa, in presenza di una variante molto diffusibile, può eventualmente instaurare anche in un vaccinato lo stato di portatore. Quindi significa che nonostante la vaccinazione, se circolano queste varianti, il concetto di immunità di gregge viene completamente meno”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, a SkyTg24 . “Proteggiamo chi si vaccina, lo proteggiamo dall’ospedalizzazione e dal rischio morte, che comunque è già moltissimo: perché più vacciniamo più svuotiamo gli ospedali. Però questi virus continueranno a circolare”, ha aggiunto Lopalco. “Un pò tutti i vaccini sembrerebbero ridurre in maniera molto drastica il rischio di malattia grave, di ospedalizzazione e di morte, addirittura dopo una singola dose di vaccinazione, a prescindere dalle varianti”. (repubblica)