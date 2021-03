Covid Puglia, muore poliziotto a 59 anni: “Era prossimo alla pensione”

Taranto, 04/03/2021 – (repubblica) La polizia di Stato piange uno dei suoi investigatori, stroncato dal Covid alle soglie della pensione.

Cataldo La Tanza sovrintendente capo, aveva 59 anni e lavorava a stretto contatto con la magistratura a Taranto, dove era in servizio per la sezione di polizia giudiziaria del tribunale.

Il virus ha avuto la meglio: il poliziotto lascia una moglie e due figli, “disperati per per la perdita immane”, ricordano i colleghi “sconcertati per la sua scomparsa”. Si era arruolato nel 1981 e ha svolto servizio a Roma fino al 1989. Dopo un brevissimo periodo a Bari, nel 1990 è assegnato alla Squadra mobile di Taranto dove resta in servizio fino al 2000. Poi per due anni è assegnato alla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Taranto. (repubblica)