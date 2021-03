Covid Puglia, pediatra “Tracciamento saltato, variante presente 8 casi su 10”

Bari, 04/03/2021 – (repubblica) “La variante inglese dilaga fra i bambini in forma quasi sempre asintomatica. Non si fa in tempo a effettuare il tampone che il virus si è già diffuso in famiglia fra genitori e nonni. Nel frattempo il tracciamento va a rilento e in alcuni casi è totalmente saltato. La Regione corra subito ai ripari o la terza ondata ci travolgerà”. Luigi Nigri, presidente regionale e vicepresidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri, è preoccupato. “Di tutti i tamponi effettuati negli ultimi giorni su bambini, otto su dieci sono risultano positivi. Questo mi fa capire che la situazione è preoccupante. I colleghi dei pronto soccorso mi hanno riferito che in questi giorni si stanno rivedendo le scene di ambulanze in attesa fuori dagli ospedali”. Le famiglie hanno compreso il pericolo che comporta questa variante? “Lo comprendono quando si ammalano. E da quel momento vanno nel terrore. Poi se ne parli, li vedi a passeggio in giro”. (repubblica)