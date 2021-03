Giovane di Manfredonia nel team italiano di E-Sailing

Manfredonia, 04/03/2021 – (jamma.tv) Il movimento degli Esports in Italia è ormai un fenomeno sportivo e sociale che coinvolge decine di milioni di persone tra praticanti e appassionati.

In questo contesto, il Team MCES ha fatto il suo ingresso da circa otto mesi in Italia, presentandosi sin da subito come realtà innovativa e rivoluzionaria del nostro panorama.

Con i suoi Gaming Club, MCES Italia sta creando una rete di centri fisici che facciano da unione tra lo sport reale e lo sport virtuale, aiutando le società sportive tradizionali ad entrare nell’universo dei videogiochi competitivi. Con la sua Academy, invece, cerca e cresce i talenti del gaming competitivo azzurro. Nasce così il primo Team Pro Italiano di E-Sailing, e proprio in un momento di grande interesse mediatico per il mondo della vela grazie ai trionfi di Luna Rossa. Rocco Guerra (Rock), astro nascente dell’E-Sailing, campione italiano 2020 ad appena 16 anni e già velista d’altura per LNI Manfredonia.(jamma.tv)