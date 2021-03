Indagini sui “vaccini agli amici” in Puglia? Il nulla. Lacarra: “Mio post frutto di percezioni”

‘Scandalo’ vaccini agli amici in Puglia, aggiornamento: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica quanto segue: “L’avvocato La Scala coordinatore del Nirs, il Nucleo ispettivo regionale sanitario della Regione Puglia, ha appena terminato di ascoltare l’on. Marco Lacarra per formalizzare le sue denunce in margine a presunte violazioni del piano vaccinale anticovid”.

“Sulla base di tale audizione l’avvocato La Scala ha riferito che l’on. Lacarra non conosce nomi e circostanze precise sui fatti da lui denunciati, che sono frutto di percezioni, e di essere intervenuto su facebook per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi argomenti”.

“Le indagini in corso da parte del Nirs proseguiranno sulla base degli elementi già diversamente acquisiti”.