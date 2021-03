Manfredi-AMO – “I lavori di Penelope”: vita, forme e colori al Carnevale di Manfredonia (III)

MANFREDI-AMO. TERZA PUNTATA

di Redazione

La città di Manfredonia vanta le bellezze più disparate, dai luoghi incantevoli che si affacciano direttamente sul mare, al centro storico che verrà presentato nella prossima puntata.

È riduttivo concentrare in pochi appuntamenti tutto ciò che di questa meravigliosa città potrebbe essere approfondito ed infatti, il nostro vorrebbe rappresentare principalmente un ‘invito’, rivolto soprattutto alle istituzioni preposte, a cercare di valorizzare ancora di più ognuna delle risorse turistiche presenti.

Quest’anno il Carnevale non si è potuto festeggiare e sappiamo bene che questo è l’ultimo dei problemi, se non fosse che ad essere penalizzate alla fine, come sempre, sono le categorie dei lavoratori ed in tal caso coloro che, anno dopo anno, si dedicavano all’allestimento dei carri allegorici.

Abbiamo voluto dunque dare risalto ad uno dei settori più promettenti di Manfredonia, con l’augurio che esso, un giorno, possa riprendere vita, forme e colori.

Siamo entrati in una delle mercerie più conosciute per la creatività, “I lavori di Penelope“, sita in via Arcivescovado, nel centro cittadino, dove ad attenderci c’erano la gentilissima proprietaria, di nome Sipontina e Nicola Di Candia, fondatore dell’Associazione Culturale “La Fenice“, dedita da tantissimi anni anche alla realizzazione di abiti in maschera ed a tutto ciò che ruota intorno ad una sfilata.

Diversi sono stati gli abiti che hanno ricevuto premi importanti; ad approfondire l’argomento è stato proprio il fondatore dell’Associazione “La Fenice“, Nicola Di Candia.