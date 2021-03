Puglia. Al centrodestra due seggi in più in Consiglio regionale

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de ‘La Puglia Domani’.

“Il TAR di Bari ha dato ragione al centrodestra: in Consiglio regionale l’opposizione avrà due seggi in più, ristabilendo in modo ancora più lineare le indicazioni espresse dai cittadini nelle urne elettorali.

I ricorsi presentati, e accolti, da Vito De Palma e Antonio Scalera, contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’azione politica del centrodestra in Via Gentile.

In attesa di leggere più dettagliatamente le motivazioni della sentenza, i giudici amministrativi hanno però ribadito un principio di assoluta rilevanza: il premio di maggioranza va ricalcolato al netto dei voti ottenuti dalle liste che all’interno della coalizione vittoriosa non hanno superato la soglia del 4%.

Adesso spetterà al Prefetto di Bari, quale commissario ad acta, ridisegnare la composizione del Consiglio regionale che vedrà crescere tutta la nostra squadra. I migliori auguri, quindi, a Vito De Palma di Forza Italia e ad Antonio Scalera, il quale andrà a rinforzare il nostro gruppo de La Puglia Domani. Li accogliamo con entusiasmo e con la consapevolezza che il loro apporto porterà ancora più vigore alla nostra azione politica”.